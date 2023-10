Lavori Enel in centro: lunedì stop alla corrente

TERMOLI. Nuova interruzione di energia elettrica a Termoli per lavori programmati da Enel Distribuzione. Lunedì 30 ottobre, stavolta in centro, dalle 9 alle 15 in queste vie e relativi numeri civici:

Via Nazario Sauro sn, da 6 al 18, da 24 a 26, da 32 a 34, 38, 42, 48, 56;

Corso nazionale 170, 174a, da 178 a 188, 174-1, 174-2, sn, fc;

via Cesare Battisti da 4 a 24, da 28 a 28b;

via Cesare Battisti 1, da 5/b a 13, 17-2;

Piazza Regina Elena da 3 a 5, 9.