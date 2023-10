«Grazie ai volontari di Protezione civile di Montenero»

MONTENERO DI BISACCIA. La sindaca Simona Contucci festeggia in presenza e sui social i volontari dell'OdV di Protezione Civile di Montenero di Bisaccia Ets, «Ciò che abbiamo fatto solo per noi stessi muore con noi.

Ciò che abbiamo fatto per gli altri e per il mondo resta ed è immortale. (Cit)». Dalla prima cittadina il grazie per il loro impegno a favore della comunità.