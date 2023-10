Si accende la Magia di Luci: le date delle luminarie a Larino

LARINO. La magia ritorna a Larino! Ufficializzate le date delle Luminarie.

«Siamo entusiasti di annunciare le date ufficiali della “Magia di Luci" 2023/2024: 8-9-10-16-17-26-27-29-30 dicembre e 1-5-6 gennaio. Nonostante le sfide, l'incanto delle festività brillerà più luminoso che mai. Perditi tra scintillanti luminarie artistiche, lasciati incantare dallo spettacolo di luci in cattedrale, fai una visita alla casa di Babbo Natale e divertiti sulla nostra pista di pattinaggio. Questo Natale, Larino si illumina di gioia e meraviglia! Non perdere l'occasione di vivere momenti indimenticabili. Ti aspettiamo per condividere insieme la magia del Natale!»