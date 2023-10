A Montenero la giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate

MONTENERO DI BISACCIA. Il 4 novembre si svolgerà la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il programma di Montenero di Bisaccia.

Ore 09:15 - Raduno presso la sede delle Associazioni Combattenti e Reduci, associazione nazionale Carabinieri in Congedo e Associazione Nazionale Bersaglieri (G. Cremonese), in Via Madonna di Bisaccia.

Ore 9:35 - Partenza corteo da Piazza Cavalieri.di Vittorio Veneto, accompagnati dalla fanfara "A. La Marmora" dell'Associazione Nazionale Bersaglieri in congedo "Sez. S.-Aventino" di Casoli.

Ore 10:00 - Celebrazione Santa Messa (Chiesa di San Matteo Apostolo)

Ore 10:45 - Benedizione della targa dedicata a Vittorio Argentieri (presso Via Regina Margherita n. 50, casa natale di Vittorio ArgentierÎ)

Ore 11:15 - Deposizione Corona di Alloro al Monumento ai Caduti e Alza Bandiera; (Momento commemorativo con intervento delle Autorità; a seguire il piccolo concerto della Fanfara "A. La Marmora").

La cittadinanza è invitata a partecipare.