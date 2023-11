Ponte dello sceriffo: l'incontro a Guglionesi

GUGLIONESI. L'associazione Guglionesi nel cuore invita la cittadinanza all'incontro che si svolgerà venerdì 3 novembre presso la sala consiliare del Comune.

«Venerdì 3 novembre, presso la sala consiliare del Comune di Guglionesi, alle ore 18:30, si terrà un incontro per parlare di viabilità sulla Strada provinciale 80, "Ponte dello Sceriffo" e, in particolare sui percorsi alternativi e i conseguenti disagi derivanti dalla chiusura del ponte. Sarà l'occasione per discutere insieme delle possibili soluzioni. Non mancate. Interverranno gli amministratori locali, territoriali e regionali».