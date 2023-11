Culto dei defunti e senso civico

URURI. In occasione della commemorazione dei defunti e della festa di Ognissanti, il primo cittadino di Ururi, Laura Greco, scrive ai suoi concittadini.

«Carissimi concittadini, colgo l'occasione di queste festività per fare una piccola riflessione.

Nei giorni che precedono il 1° e 2 novembre ci rechiamo al cimitero per pulire le tombe dei nostri cari e pretendiamo da non so chi, che tutto sia perfetto e ordinato: gli alberi siano sradicati, siano sterminati tutti gli animali che fortunatamente vivono in quel luogo perché "sporcano", le tombe dei nostri cari siano più splendenti di quelle dei vicini. Critichiamo, senza rispetto e senza sapere, il lavoro degli operatori che, quotidianamente, si adoperano per tenere in ordine, nel limite del possibile, questo luogo a noi caro. A loro va il mio ringraziamento personale e quello di tutta la mia amministrazione.

Se solo facessimo tutti qualcosa, se solo la smettessimo di parlare a vanvera, se solo avessimo un minimo di senso di civico...

Concludo dicendo che i nostri cari riposano lì tutto l'anno e che pulire le tombe non significa pulire le coscienze.

Il sindaco».