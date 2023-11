Andrea Traini arbitrerà il match Termoli 1920-Vastogirardi

TERMOLI. L’ Associazione Italiana Arbitri ha designato la direzione di gara per l’incontro di campionato tra Termoli 1920 e Vastogirardi, valevole per la decima giornata di campionato, in programma domenica 5 novembre alle 14.30.

Arbitrerà l’incontro il signor Andrea Traini di San Benedetto del Tronto; assistenti Andrea Mongelli di Chieti e Federico Zugaro di L’Aquila