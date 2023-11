«Ricordiamo i nostri caduti in guerra»

Per non dimenticare sab 04 novembre 2023

PORTOCANNONE. Festa dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate in celebrazione anche a Portocannone questa mattina, dove dalle 11 è in programma una Santa Messa, a seguire deposizione della corona d'alloro presso il monumento ai caduti. «Ricordiamo e onoriamo i nostri concittadini caduti in guerra», l'invito dell'amministrazione Gallo alla cittadinanza.

L'assessore alla Cultura, Valentina Flocco, ha scelto una citazione dell'ex Capo dello Stato Giovanni Leone per sottolineare la ricorrenza.

“Quando ricordiamo i nostri combattenti; quando ricordiamo i nostri caduti di ogni tempo, i mutilati, i veterani, gli invalidi; quando ci rechiamo ai cippi o ai monumenti posti in memoria dell’eroismo spesso oscuro della nostra gente, non facciamo omaggio a valori che attengono al concetto di guerra, ma a valori che esaltano la profonda umanità del sacrificio, dell’eroismo, della dedizione che sono perenni e comuni”.