Veicolo in avaria e code in direzione Nord sull'A14

TERMOLI. Nuovi disagi alla circolazione sulla corsia Nord dell'A14, dove per un guasto meccanico avvenuto in territorio di Termoli, al km 477, in direzione Pescara, ci sono code di un chilometro tra i caselli di Poggio Imperiale e Vasto Sud a causa di un veicolo fermo in avaria.