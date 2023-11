«Realizza la tua idea, costruisci il tuo futuro»

CAMPOBASSO. Al via Coopstartup Molise, il contest per la creazione di imprese cooperative Obiettivo accompagnare lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative proposte da neo cooperative e da gruppi che desiderino realizzarle costituendo una cooperativa.

È previsto un percorso di formazione e accompagnamento, oltre ad un contributo a fondo perduto di 7mila euro.

In una conferenza stampa fissata per mercoledì 15 novembre, alle ore 10.30, nelle sale dello Spazio Sfuso, in piazza Gabriele Pepe 42 a Campobasso, Legacoop Molise entrerà nel dettaglio.

«REALIZZA LA TUA IDEA, COSTRUISCI IL TUO FUTURO. Vi aspettiamo tutti!»