Dall'Ipsia alla donazione del sangue, cresce il progetto Avis Scuola

MONTENERO DI BISACCIA. L'attività della sezione Avis di Termoli esula dal mero territorio termolese e nel progetto riservato alle scuole coinvolge anche istituti nel basso Molise.

«Bellissimo incontro oggi all'Ipsia con l'Avis per l'adesione al progetto che educa gli alunni maggiorenni alla donazione di sangue. Un ringraziamento particolare al dottor Lino Spagnuolo per il suo intervento sull'importanza della donazione che ha coinvolto e sensibilizzato gli alunni che a breve effettueranno l'idoneità alla donazione. Un grazie speciale per la collaborazione alla sezione Avis di Montenero di Bisaccia, nella persona del presidente Giannetti», si legge sul profilo social dell'istituto.

Galleria fotografica