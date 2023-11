"La figlia più amata", dialogo con Carla Maria Russo

PORTOCANNONE. Carla Maria Russo, famosa scrittrice di origini molisane, presto sarà a Portocannone a raccontarci la storia di Bia, la figlia prediletta di Cosimo I de’ Medici.

“Forse è per questo che è così benvoluta. Attraversa il mondo portando la sua grazia con estrema semplicità, come se non ne fosse consapevole né la considerasse un suo merito, paga solo di dare e ricevere amore.”

Nella sala del Consiglio e del Caffè letterario di Portocannone, l'assessore alla cultura Valentina Flocco dialogherà con la scrittrice, alle ore 18:30. Presente il sindaco Francesco Gallo. Il book corner è a cura della libreria "Fahrenheit".