Il micio di via Roma cerca casa

TERMOLI. Domenica sera, due ragazzi torinesi avevano trovato un gattino in via Roma e avevano chiesto un annuncio per poterlo fare adottare.

Una ragazza termolese lo ha preso e lo ha messo in salvo ma purtroppo non può tenerlo. «Volevo comunicare che sono riuscita a prenderlo e a metterlo in salvo. Ora è a casa con me. Io purtroppo non posso tenerlo e cerco qualcuno interessato a prendersene cura e ad adottarlo. Se qualcuno vi ha già contattato o vi contatterà potete dare il mio numero +39 327 791 4079. Grazie».