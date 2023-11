Dita arbëreshe, premio "Aquila d'oro" a Fernanda Pugliese

TERMOLI. Nella giornata di ieri, mercoledì 22 novembre, a Tirana la presidente della Fidapa Termoli, professoressa Fernanda Pugliese è stata insignita del premio "L'aquila d'oro" Dita arbëreshe.

«L'aquila d'oro. Un grande e inaspettato riconoscimento per l'impegno ed il lavoro per la tutela e la valorizzazione della lingua e cultura arbëreshe, patrimonio immateriale di inestimabile valore. Il piacere della partecipazione delle massime autorità dello Stato quali il primo ministro Edi Rama e il presidente della Repubblica del Paese delle aquile Bajram Begaj.

Un momento di grande commozione ed un premio che dedico ai paesi del Molise, agli amici e collaboratori, a quanti si adoperano per la salvaguardia di una lingua che non è solo parole ma affetto, storie, tradizioni, memoria e vita. Un premio che desidero condividere con le persone a me care».