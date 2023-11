"Campobasso tra storia e leggenda"

CAMPOBASSO. La storia di Campobasso rivive in una nuova opera editoriale che sarà presentata al pubblico mercoledì 29 novembre, alle 18, nella Sala della Costituzione. Autore della pubblicazione dal titolo ‘Campobasso tra storia e leggenda’ è Antonio Terzano, studioso di luoghi e di storie dai contorni reali o fantastici e di cultura popolare della sua città.

Dai primordi fino agli anni Sessanta, l’opera ripropone cronologicamente gli eventi che hanno fatto di Campobasso il luogo che viviamo oggi. I cordoni della narrazione storica cittadina si allacciano al contesto di cambiamenti dell’Italia meridionale in un pulsante succedersi di fatti e di nomi, allo scopo di contribuire a fissarli saldamente nell’immaginario del lettore.

“Ho cercato di illuminare i passaggi storici significativi e di disegnarne i protagonisti più influenti, senza trascurare le tradizioni e le leggende, mettendo in evidenza l’anima popolare dei campobassani - commenta Terzano nella premessa - Il libro vuole fornire ai giovanissimi un primo diretto approccio alle vicende della loro città ed essere da stimolo all’approfondimento di eventi o personaggi che, tra una pagina e l’altra, colpiscono di più la fantasia”.

L’autore percorre la storia che ha via via plasmato il Molise, dentro e ben oltre le vicende essenziali di sanniti e romani, per poi accentrare il focus su Campobasso con i luoghi simbolo e una varietà di personaggi straordinari, tra gli altri Cola Monforte, Andrea de Capoa, Paolo Saverio di Zinno, Bernardino Musenga, ma anche Fonzo Mastrangelo e Delicata Civerra, la torre Terzano, il castello e l’ineffabile ‘mazzamauriello’. Non mancano le parentesi di altri illustri campobassani del Novecento e anche della squadra di calcio cittadina. Impreziosiscono il lavoro le cartoline e le foto dall’Archivio Giovanni Fanelli.

A presentare l’opera, e ad amplificare la portata sociale e culturale degli eventi in essa descritti, saranno l’architetto e storico Franco Valente e la professoressa Rita Frattolillo. Alla presenza dell’autore, si annuncia una serata di riflessioni avvincenti sugli avvenimenti che hanno indirizzato la storia cittadina tra invasioni, vittorie, sconfitte, calamità e peculiarità di luoghi, donne e uomini.

Antonio Terzano è nato nel 1955 in via Ziccardi, 33, pieno centro storico di Campobasso. Il profondo amore per il borgo cittadino, la sua collina e il castello, le strade, le chiese e i vicoli, ha sviluppato in lui una particolare attrazione per la storia di quei luoghi e dei personaggi che vi hanno soggiornato, in particolare Cola Monforte. Nel Sacrario del castello cittadino sono sepolti Nicola e Antonio Terzano, due fratelli del nonno paterno, morti nella prima guerra mondiale. Ha già pubblicato ‘Maria Santissima Della Libera, nascita del culto a Maria Santissima della Libera in Campobasso’.