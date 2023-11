La raccolta alimentare di "Zampe nel cuore"

GUGLIONESI. Si svolgerà domani, giovedì 30 novembre, a partire dalle ore 9:30, la raccolta alimentare organizzata da "Zampe nel cuore", l'associazione di volontariato di Guglionesi che si occupa degli amici a 4 zampe.

Presso il supermercato Pam in via Molise a Guglionesi, ci saranno i volontari dell'associazione per aiutare gli animali in difficoltà.