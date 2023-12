Gran Galà di Natale a Larino

LARINO. Inauguriamo il periodo natalizio col Gran Galà di Natale a Larino, un'iniziativa dell'Istituto Omnicomprensivo e del Comune di Larino.

L'Orchestra Magliano, già "Orgoglio della Città di Larino" nonché "Gruppo di interesse nazionale", si esibirà nella Basilica Cattedrale domani, 7 dicembre 2023, alle ore 11.30, solo per i ragazzi delle scuole, e alle ore 20.00 per la comunità. Non mancate!