Luminarie: serata speciale in arrivo

LARINO. Serata speciale in arrivo! «La magia inizia stasera! Vi aspettiamo a partire dalle 17 per un evento indimenticabile.

Preparatevi a vivere momenti unici, con sorprese che vi aspettano ad ogni angolo. Non perdete l’occasione di essere parte di questa serata speciale. La festa comincia con voi! Le luminarie hanno iniziato a brillare! Luminarie pronte a incantare tutti! Venite a scoprire la magia delle luci che adornano la nostra città, trasformandola in un meraviglioso paesaggio. Vi aspettiamo per vivere insieme momenti indimenticabili, tra luci scintillanti e atmosfere da sogno. Non perdete l’occasione di fare una passeggiata incantata sotto il cielo illuminato».

Quindi, un appello alla Comunità: «Durante l'emozionante manifestazione di ieri, 9 dicembre, un visitatore ha perso il suo portafoglio. Crediamo fermamente nella solidarietà e nell'aiuto reciproco, specialmente in questo periodo natalizio. Se per caso avete lo avete trovato, vi preghiamo di contattarci o di avvisare le forze dell'ordine. Il vostro gesto di gentilezza sarà un vero esempio dello spirito natalizio e aiuterà a riportare il sorriso al legittimo proprietario. Crediamo nella bontà e nell'unione della nostra comunità - insieme possiamo fare la differenza!»