Un defibrillatore in memoria di Moreno Del Villano

GUGLIONESI. "La Brigata neroverde informa che, in occasione della partita in casa di domenica 17 dicembre, i colleghi della Philipp Morris di Bologna, in memoria di Moreno doneranno un defibrillatore alla comunità che verrà installato al "Nicolino Cianci" al termine della partita.

Invitiamo tutti a rimanere fino al termine della commemorazione per vivere insieme il ricordo di un nostro fratello". Brigata neroverde.