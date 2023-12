Christmas cooking class

PETACCIATO. Oggi, in occasione delle imminenti festività natalizie, al Central PETacciato si svolgerà una presentazione condotta dalla Chef Margherita Sulpizio.

Carne, pesce, vegano e pasticceria saranno i temi fondanti. Gestire gli avanzi e creare gustose pietanze con ciò che abbiamo in casa è il must dei nostri giorni. Una cucina sostenibile con un occhio anche ai piccoli trucchi per ottenere il massimo in ogni occasione!

Vieni a scoprire di cosa si tratta, al termine della presentazione ci sarà una piccola degustazione di finger food creati ad hoc per l’occasione. Un momento di convivialità in un luogo caldo e accogliente, il Central PETacciato.

Il workshop è gratuito.