"The new gospel choir"

LARINO. Note d'inverno, il programma musicale invernale 2023-2024, prosegue con un gradito ritorno.

Dopo il grande successo dell'anno scorso, la Sala Freda del Palazzo Ducale ospiterà nuovamente The New Gospel Choir: coinvolgimento assicurato! Mercoledì 20 dicembre, ore 20.30: non mancate.