"Ci date una mano a creare un guardaroba di scorta?"

TERMOLI. «Ci date un cambio?

Una richiesta che spesso ci viene fatta e che fatichiamo sempre a soddisfare è quella di indumenti intimi, molto molto importanti per chi vive in strada o in condizioni precarie ma altrettanto costosi e difficili da reperire.

Ci date una mano a creare un guardaroba di scorta?

Ci serve:

intimo uomo

calzini

mutande nuove

magliette e canotte intime

Ci trovate in via delle Acacie 4, presso la Comunità Il Noce/Faced.

Il centro è aperto lunedì e martedì dalle 8.30 alle 11.30 e giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 18:30, ma potete passare a lasciare quello che volete anche in altri giorni o momenti della giornata suonando alla comunità.

Grazie». La città invisibile.