Il tempo della solidarietà

CAMPOBASSO. MeteoinMolise a sostegno della famiglia del piccolo Alessandro.

«A seguito di quanto accaduto a Campobasso, comunichiamo che abbiamo rinunciato all’acquisto di una telecamera da posizionare nella nostra regione e l’intera somma sarà devoluta alla famiglia in difficoltà. Siamo consapevoli che questa scelta potrà non trovare tutti d’accordo ma crediamo che sia giusto così. L’importo non è alto, purtroppo. Le spese enormi ogni giorno ci mettono alla prova ma abbiamo fatto il possibile. Nella speranza che questo possa essere di sprono a tutti. Buon Natale. Ps lasciamo visibili i dati per chi voglia dare seguito.