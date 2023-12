"Natale dei Bambini" (e degli anziani) a Portocannone

PORTOCANNONE. Il Natale dei Bambini deve rimanere avvolto nella magia. Ne è convinta l’assessore alle Politiche sociali del comune di Portocannone, Valentina Flocco: «Anche per questo, insieme a Babbo Natale, siamo andati a trovarli nelle scuole, recando un piccolo dono, segno di gioia e vicinanza dell’amministrazione ai nostri giovani concittadini, per noi, il sale della terra».

Inoltre, «In questi giorni, insieme al nostro grande Nicola Musacchio, abbiamo occasione di entrare, in punta di piedi, nelle case dei nostri concittadini più anziani per augurare loro, a nome dell’Amministrazione Comunale, serene e gioiose festività natalizie. Per noi è sempre un onore e un’occasione di riflessione, sulla vita, sugli affetti, sulla famiglia. Cercate il consiglio degli anziani, giacché i loro occhi hanno fissato il volto degli anni e le loro orecchie hanno ascoltato le voci della vita».

