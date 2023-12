«Lavorano senza sosta per rendere magico il nostro presepe»

MONTENERO DI BISACCIA. «Da diversi giorni i volontari della Pro loco e non solo, lavorano senza sosta per rendere magico il nostro presepe». Lo sottolinea la sindaca, Simona Contucci.

«A questi angeli silenziosi il ringraziamento dell’intera Comunità; spesso diamo per scontata la riuscita di un evento senza sapere quanta fatica e quanto sacrificio ci siano dietro. Ciò che abbiamo fatto solo per noi stessi muore con noi. Ciò che abbiamo fatto per gli altri e per il mondo resta ed è immortale. (Cit.)».

