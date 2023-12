Non sono più "Invisibili": auguri con Gigi

TERMOLI. Nel gruppo social della Città invisibile un messaggio di buone feste molto particolare, quello di Luisa Marinucci.

«Grazie alla Città Invisibile qualche anno fa abbiamo conosciuto Gigi, persona senza fissa dimora per molti anni. Da volontari e utente siamo diventati amici, ci siamo sempre aiutati a vicenda e ora facciamo parte della famiglia Avanu. Non c'è gioia ed emozione più grande che vederlo stare bene e in continua progressione verso una stabilità di vita quotidiana che noi diamo per scontata.

Grazie alla Rete di accoglienza e di solidarietà del nostro territorio. Buone feste a tutti».