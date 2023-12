Larino: in via Molise domani lavori sulla rete idrica

LARINO. Disagi idrici senza fine a Larino: Si informa la popolazione che domani, sabato 30 dicembre, dalle ore 8, per riparare la rottura in via Matteotti, si chiude il flusso idrico lungo via Molise, nell'ex cooperativa Giustina e zona di Acquara e colle San Pietro. Si cercherà di riaprire il flusso alle ore 14.