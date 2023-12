"Non c'è due senza tre", i Di(a)lettanti sul palco del Fulvio

GUGLIONESI. Un regalo di fine anno graditissimo, quello che i "Di(a)lettanti hanno fatto alla comunità guglionesana.

Con un post sulla loro pagina Facebook hanno dato la conferma di 3 giornate tutte dedicate al teatro dialettale.

"In un tranquillo paesino, il sindaco Adamo è un uomo ambizioso e determinato a portare avanti i suoi progetti per la comunità. Tuttavia, in questo pittoresco scenario, si nasconde qualcosa che vuole ostacolarlo a tutti i costi. Ma non è tutto: un gruppo di donne astute e ingenue cerca di ricattarlo per i propri scopi e ad altre il Sindaco proporrà alternative di vita".

Tra intrighi, colpi di scena e situazioni comiche, questa commedia popolare vi farà ridere mentre seguite le avventure del romantico Adamo e la sua lotta per il potere. Preparatevi a una serata di risate e divertimento, dove nulla è come sembra e il sindaco dovrà fare i conti con una comunità che lo sostiene, ma anche con le insidie che si celano dietro le quinte. Una commedia irriverente e spassosa che vi farà riflettere sulle dinamiche del potere e sulle fragilità umane, il tutto condito con un pizzico di romanticismo e un tocco di follia. Non perdete l'occasione di assistere a questa commedia che vi terrà incollati alla poltrona fino all'ultima battuta! È ufficiale, torniamo sul palco. I "Di(a)lettanti.