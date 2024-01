Arriva la Befana a Guglionesi

GUGLIONESI. Si concludono in bellezza le festività natalizie a Guglionesi. Il 6 gennaio 2024 arriverà la Befana insieme ai Re Magi. Ci sarà una benedizione in chiesa Madre per poi proseguire verso la Chiesa di San Nicola, dove ad attendere i Magi arriverà la Befana e ci sarà il gioco della "Pignata".

"Chiudiamo i nostri eventi natalizi con l'arrivo dei Re Magi, della befana e nel pomeriggio la chiusura della mostra dei presepi artigianali. Chissà se il Grinch verrà a disturbare anche la befana".