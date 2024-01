“Ci raccontiamo storie per vivere”

TERMOLI. La Città invisibile non molla affatto i propositi di cambiare il paradigma sociale nell’opinione pubblica sul tema dei senza dimora. Come annunciato, ieri sera, il primo approfondimento: "Perché dobbiamo smettere di chiamare invisibili i senzatetto", attraverso la diffusione di un articolo della rivista “Internazionale”, firmato da Giuseppe Rizzo. «Quella delle persone senzatetto e senza dimora è "una realtà molto diversa al suo interno, con percorsi, storie e problemi che rendono unica ogni vita, ma che è etichettata quasi sempre come “invisibile”.

Una parola catenaccio che spranga ogni discussione sull’argomento. Un termine che però sembra esprimere più il desiderio di chi osserva questa realtà che la condizione di chi ci vive. Il corpo di chi finisce per strada è del resto così visibile, esposto e vistoso da essere scandaloso, da far girare molti dall’altra parte: nel desiderio che sparisca, che diventi, appunto, invisibile. “Ci raccontiamo storie per vivere”, ha scritto Joan Didion. La scelta delle parole con cui lo facciamo, specie se si tratta delle storie degli altri, di vite spinte ai margini, è fondamentale.

Raccontarle come invisibili, quando sono esattamente il contrario, tanto che qualcuno vorrebbe perfino cancellarle dal panorama delle nostre città, è un errore doppio. Da un lato spinge a ignorare gli sforzi fatti da operatori, medici, attivisti e dalle stesse persone senza dimora per lasciarsi la strada alle spalle, le alternative ai dormitori come i progetti di housing first (la casa prima di tutto), le lotte quotidiane per risollevarsi. Dall’altro tramandano mappe che ci conducono in vicoli ciechi. Le parole possono dare potere. Ma anche toglierlo».