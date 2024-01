"Illuminiamo Montenero": i vincitori del concorso

MONTENERO DI BISACCIA. La Pro lco Frentana e il Comune di Montenero di Bisaccia, quest'ultimo in qualità di Ente patrocinante, comunicano i nomi dei vincitori del concorso "Illuminiamo Montenero 2023/2024".

Commissione di valutazione così come stabilito dalla appositamente costituita:

1° classificato: Morrone Marco, C. da Querce Marine;

2° classificato: De Santis Assunta, C. da Valle Campanile;

3° classificato: Zappitelli Paolo, Via Frentana.

Pari merito: Sacchetti Carla (C. da Fosso Melanico), Lita Maria (C. da San Biase), Benedetto Pina (Via G. Leopardi).

"Desideriamo ringraziare anche quest'anno tutti i cittadini che hanno voluto partecipare al concorso denominato Illuminiamo Montenero 2023/2024 - la dichiarazione del Direttivo Pro Loco e dell'Amministrazione comunale - perché hanno contribuito a rendere più vive, suggestive e colorate le strade e le piazze del nostro Comune.

Ringraziamo inoltre i membri della Commissione, Pasqualino D'Ascenzo, Giovanni Bolognese e Rossano D'Antonio, che hanno svolto un ottimo lavoro di ricognizione, analisi e valutazione delle proposte luminose natalizie di quest'anno"