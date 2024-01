Grammy Award: a Larino Francesco Turrisi

LARINO. Non capita tutti i giorni di assistere al concerto di un Grammy Award in Molise. Francesco Turrisi, l'ultimo italiano ad averlo vinto, si esibirà a Napoli, a Roma e infine nel Palazzo Ducale di Larino, tappa finale di un tour organizzato da Violipiano, pillola invernale dell'Adrifest.

Si conclude così Note d'Inverno, il programma musicale organizzato dal Comune di Larino in collaborazione con la Pro Loco. Domenica 21 gennaio 2024, alle ore 18 in Sala Freda, ingresso gratuito. Evento irripetibile: non mancate!

Galleria fotografica