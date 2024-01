A Larino la cittadinanza onoraria a Francesco Minni

LARINO. Venerdì 26 gennaio 2024, la cittadinanza è invitata a partecipare alla seduta monotematica del Consiglio comunale nel corso della quale verrà conferita la cittadinanza onoraria al Professore Emerito Dott. Francesco Minni, per gli altissimi meriti in campo professionale e accademico e per essere un punto di riferimento per il mondo della chirurgia italiana ed europea. Non mancate!