Me, il calcio (e Gigi Riva)

I piedi dei bambini. Così piccini all'inizio che fanno quella tenerezza bambina, inteneriscono come la polpa dolce dei mandarini, sono il frutto e il succo di un piccolo seme, la promessa del sentiero, la pianta e il sentiero insieme. I bambini che giocano a calcio sono le radici e le ali per correre insieme, il calcio per loro è una sintonia, è il primo vocabolario per imparare a parlare, palleggiare equivale a sillabare.

Il calcio che di solito accompagna la vita dei ragazzi e degli uomini adulti come un rito, una specie di consacrazione. È lo specchio per riconoscersi, il grido di inizio di una lunga storia d'amore, un inno continuo per una sorta di identificazione. Il calcio è quelle partite in tv, quelle corse allo stadio, quei cori appassionati, quei fischi arrabbiati, quegli abbracci infiammati.

Il calcio, per noi donne, invece, è quel cameratismo invidiato, quel bisogno del sogno, quel misterioso spazio maschile che riassume il gesto e l'attesa, quella promessa sperata che si realizza in una maglietta sudata e in un'armonia di contesa.

È il calcio, croce e delizia per chi come me non ha la disinvolta pazienza del tedio, l'antidoto alla distrazione e al logorio della strategia e della combinazione. È il calcio che a noi donne fa aspettare ore e ore, quello che dopo un attimo ci fa addormentare, quello che ci esaspera per la competizione, quello che ci lascia incerte, quando non c'è una conclusione, quello che ci stanca, perché andare in porta è davvero uno sfinimento, un piccolo grande logoramento di tensione.

È il calcio, quel contorno che per qualcuno non è sport ma è passione, riempie gli stadi, entusiasma grandi e bambini, giovani e vecchi, alieni e terrestri. È il calcio che non seguo eppure lo vivo all'incrocio dei giorni, riempie i contorni, mi lascia assopita, distratta. Mi commuove. Mi commuove quando ecco, all'improvviso qualcuno lascia e va via, mi commuove il ricordo, la sua lunga scia.

È come la fine di un'epoca, come la perdita che è una lunga agonia, di qualcosa che è perso e finito per sempre, di un uomo in divisa che ha segnato quei gol inventando un mito che si credeva potesse durare per sempre.

E allora mi commuove l'uomo e il suo ardore, mi commuove la passione che lascia, il dono del sogno che dura l'attimo di un giorno... le emozioni che sono volo e radici, i calci bambini ad un pallone.

Mi commuove il ricordo,

quando nonostante tutto rimane.

(In foto: il mio modesto contributo alla fede calcistica juventina).

Laura D'Angelo