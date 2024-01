La missione umanitaria del dottor Mino Dentizzi a Leopoli

TERMOLI. Il dottor Mino Dentizzi, medico in pensione di Campobasso, esordisce come scrittore con il libro MedCare 23 Ukraine. Si tratta del racconto della sua missione umanitaria a Leopoli, metropoli ucraina vicina al confine con la Polonia, risparmiata dai bombardamenti ma non dall'orrore di chi ci è arrivato per scappare dagli attacchi russi, dove ha trascorso dieci giorni a inizio della scorsa estate per curare e portare farmaci ai profughi in fuga dal conflitto che da est si spostano verso ovest avvicinandosi al confine con la Polonia.

Il diario, edito dall’associazione Casa del Popolo, ci racconta questa sua esperienza fatta con la Aps Mediterranea Saving Humans, attiva dal 2018 e nata a seguito della strage di migranti a Lampedusa che ha messo in mare la prima nave del soccorso civile battente bandiera italiana.

Attualmente Mediterranea ha equipaggi di mare e terra, conta più di tremila soci ed è attiva in circa 40 territori in Italia, Europa e Stati Uniti.

Anche Termoli ha un Equipaggio di Terra attivo da Luglio 2023 che ha contribuito, con una generosa raccolta fondi cittadina, al ritorno alla navigazione della Nave di soccorso Mare Jonio.