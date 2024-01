Vaccino contro il melanoma a un medico molisano

ISERNIA. «Ho accettato subito. Mi sembrava doveroso per il mio ruolo di medico dare un contributo alla ricerca. Non ho mai avuto paura». Alfredo De Renzis, medico di base, 71 anni di Carovilli, in provincia di Isernia, è il primo paziente italiano a cui stamattina all'Istituto dei tumori Pascale di Napoli è stato somministrato il vaccino anticancro a mRNA per la cura del melanoma nell'ambito della sperimentazione di fase III, ultimo step prima che possa essere autorizzato dalle autorità regolatorie.