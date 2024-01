"Una luce per..." non dimenticare

TERMOLO. Oggi 29 gennaio "La città invisibile" di Termoli inizia il percorso assembleare di "Una luce per ...".

"Uno spazio, che immaginiamo permanente (ogni 29 del mese) e itinerante (per varie zone della città), in cui ci proponiamo di:

- capire meglio, insieme, cosa vuol dire essere senza dimora;

- ascoltare e dare voce alla sofferenza e al disagio;

- organizzarci e cercare buone soluzioni per contrastare la povertà.

Ci vediamo alle 18.30 nel piazzale antistante la chiesa di sant'antonio per poi spostarci nei locali per l'assemblea!

Come sarà organizzata l'iniziativa?

Ore 18.30. accendiamo di nuovo simbolicamente le fiaccole nel piazzale davanti alla chiesa di S. Antonio di Termoli per commemorare e riflettere sulla tragica morte avvenuta a Pozzo Dolce e le altre persone senza dimora morte nell'indifferenza e nella solitudine; ore 18.45. ci spostiamo nei locali della parrocchia e apriamo l'ascolto: a partire dal dramma di una morte e dalla reazione della nostra comunità, ciascuno potrà ascoltare o prendere parola - con interventi ordinati di pochi minuti - per cominciare a porre questioni, quesiti, per capire e analizzare meglio il fenomeno delle persone senza dimora e i servizi a loro rivolti, o avanzare proposte e suggerire percorsi per rendere più inclusiva la città con riguardo al grave disagio adulto;

Durante e dopo l'assemblea: raccolta di beni alimentari per le colazioni e le cene (destinate al centro diurno e all'unità di strada de La città invisibile, ma anche ai beneficiari della raccolta alimentare della parrocchia) e indumenti per il nostro guardaroba (intimo da uomo, jeans, pantaloni, felpe, t-shirt).

Vi aspettiamo!"