La Candelora a Guglionesi

GUGLIONESI. Giovedì 2 febbraio, alle ore 18 presso la chiesa di Santa Maria Maggiore di Guglionesi, si terrà la festività della Candelora, la Presentazione di Gesù al Tempio che cade esattamente a 40 giorni di distanza dal Natale.

Oltre che come Presentazione del Signore, è nota anche come la Purificazione di Maria.

In chiesa Madre ci sarà la Santa messa e la benedizione delle candele, simbolo di Cristo "luce per illuminare le genti", come il bambino Gesù venne chiamato dal vecchio Simeone al momento della presentazione al Tempio di Gerusalemme che era prescritta dalla Legge giudaica per i primogeniti maschi.