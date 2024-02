A Montenero il Carnevale è da "fiaba"

MONTENERO DI BISACCIA. Non c’è Carnevale senza giochi e divertimento per i bimbi, ed è per questo che La Pro Loco Frentana e il Comune di Montenero di Bisaccia propongono per martedì 13 febbraio, a partire dalle ore 15,30, in Piazza Giovanni XXIII, una grande Festa di Carnevale sul tema “Il Mondo delle Fiabe”.

A far divertire i bambini ci penseranno il grillo parlante burattino, il mangiafuoco trampoliere e due bellissime pinocchiette che presenteranno lo spettacolo; ma non mancheranno la farfalla trampoliera e una ballerina in una sfera trasparente, che animeranno l’area giochi; ci sarà poi la scuola di circo con la giocoleria, i trampolini, l’hula-hoop, giochi di gruppo e baby dance. Ursula, la strega del mare, rinchiuderà la sirenetta Ariel, contorsionista yoga, in una piccolissima scatola di vetro. Il cappellaio matto e il coniglio bisestile presenteranno Alice nel paese delle meraviglie.

Insomma, un pomeriggio all’insegna del divertimento, con bolle di sapone, truccabimbi, baby dance e tante altre sorprese, con un finale nel quale tutti saranno chiamati in pista, per una conclusione ricca di coriandoli.

Si informa infine che in caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a domenica 18 febbraio.