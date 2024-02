"Cinemartedì" all'UniTre

MONTENERO DI BISACCIA. Iniziano il 13 febbraio gli appuntamenti col grande cinema d’autore proposti dall’Università delle Tre Età.

“Cinemartedì” è una rassegna gratuita e aperta a tutti i soci UniTre. Le proiezioni si terranno alle 20:30 presso il teatro parrocchiale di piazza Giovanni XXIII, grazie alla disponibilità della parrocchia e di don Stefano Rossi.

Al momento sono previste sette appuntamenti; di seguito il calendario (passibile di variazioni in base alla disponibilità dei locali): 13 e 27 febbraio, 12 e 26 marzo, 16 aprile, 21 maggio, 4 giugno.

L’ingresso è libero per i soci UniTre, anche non frequentanti alcun corso (si raccomanda di portare con sé la tessera); per gli altri interessati sarà sufficiente arrivare con qualche minuto di anticipo e tesserarsi in loco come soci sostenitori con la sola quota di 20€.

La selezione spazierà dal classico al contemporaneo, dall’Europa alle cinematografie estere; ogni film sarà introdotto da Valentina Gentile, già docente del corso “Cinema: istruzioni per l’uso”, e per chi vorrà sarà possibile intrattenersi a fine proiezione per una breve discussione.

Per ricevere promemoria sugli appuntamenti e conoscere nel dettaglio i titoli della rassegna basta unirsi alla chat Whatsapp dei soci e amici dell’UniTre a questo link: http://tinyurl.com/SociAmiciUnitre