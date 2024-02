«Chi ha sporcato vada a pulire»

TERMOLI. «Come Associazione ideatrice delle segnaletiche del bacio ci dissociamo ampiamente sul gesto!! Sono stati apposti dei cuori porta lucchetto per poter manifestare il proprio amore o scattando semplicemente una foto al fine di non deturpare o rovinare in alcun modo il patrimonio storico!!

Invito coloro che hanno sporcato il nostro meraviglioso muraglione a provvedere a pulirlo!!». Così Turismol a seguito della segnalazione da parte di un nostro lettore, delle scritte sul muraglione.