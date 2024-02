Francesco offre una nuova vita alla magnifica "Calma"

TERMOLI. Il Congeav, le Guardie ecologiche attive sul territorio di Termoli, tiene molto anche al benessere degli animali.

«Buonasera vi ricordate di lei? Una cagnolina simil labrador tutta nera e senza microchip che da qualche giorno girovagava per Termoli?! Bene oggi ha trovato il suo Eroe! Eh sì perché così si deve definire una persona dal cuore nobile e non di certo come chi l'ha abbandonata. Francesco ha deciso che non poteva lasciarla per strada, il loro è stato amore a prima vista. Ha deciso di adottarla nonostante l' avere scoperto, dopo una prima visita dal veterinario, che era incinta di ben 5 cuccioli! Questo si che è amore! Questo è un nuovo capitolo della vita di "Calma " nome della cagnolina. Grazie Francesco felici di averti conosciuto un caloroso abbraccio da tutto il Congeav perché ricordatevi il nostro motto #insiemesivince»