TERMOLI. «Notte di follia in via Arno».

Recita così un post Facebook. Abbiamo voluto saperne di più e così scopriamo che nella notte scorsa un residente di un alloggio popolare, in preda ai fumi dell'alcol, ha cominciato a gettare dalla sua finestra tutto quello che gli capitava a tiro, che via via si è andato accumulando sulla strada. A intervenire sono stati gli agenti del commissariato di Polizia di via Cina.

Per fortuna nessuno è stato colpito dagli oggetti scaraventati a terra.