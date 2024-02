"Enti locali e sistema sanitario" al corso di formazione politica

TERMOLI. Domani sabato 24 febbraio alle ore 9.30, è in programma il decimo incontro culturale del Corso di Formazione Politica, a Termoli in Piazza Sant' Antonio, presso la sala "Ecclesia Mater" della Diocesi di Termoli-Larino, con la relazione “Gli enti locali oggi e in prospettiva" dell'avvocato Matteo Iacovelli, Direttore dell'Avvocatura Regionale.

Seguirà alle ore 10,30 la relazione "Evoluzione del sistema sanitario nazionale e regionale: passato, presente, futuro" dell'ing. Nicola Felice, Presidente del Comitato San Timoteo di Termoli.