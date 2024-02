Accesso più "remoto" all'isola ecologica di Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. L'amministrazione comunale informa l’utenza che a causa dei lavori di riparazione in corso sulla condotta idrica in contrada Cannivieri, è temporaneamente interdetto al traffico l’ultimo tratto della strada di ingresso al Centro di Raccolta Comunale. Questa limitazione resterà in vigore fino a martedì 27 febbraio compreso.

L’accesso all’isola ecologica continuerà comunque ad essere garantito attraverso il cancello di ingresso al capannone comunale: questa soluzione permetterà di mantenere operativa la raccolta differenziata e di agevolare lo smaltimento dei rifiuti.