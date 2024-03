Punto nascita, Della Porta: «Complimenti al dottor Flocco e alla sua equipe»

TERMOLI. «Ottima notizia, complimenti al dottor Flocco e alla sua equipe. Un territorio che non fa nascere i suoi figli è destinato a morire. È’ giusto e doveroso rendere note queste belle iniziative. Questa, peraltro, si innesta con altre (in primis concorsi per primari) che renderanno attrattivo e pienamente funzionale l’Ospedale San Timoteo, come lo era qualche anno fa. Siamo credo nella giusta direzione. Cosa che vale anche per gli ospedali di Campobasso, Isernia ed Agnone». Così il senatore Costanzo Della Porta in merito al reparto di Ostetricia e Ginecologia del San Timoteo di Termoli e alle affermazioni del dottor Flocco di far tornare il reparto a essere la casa del parto delle donne termolesi e basso molisane.