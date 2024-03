Centro abitato e zone rurali senz'acqua a Larino

LARINO. Per una rottura grave sull'acquedotto molisano centrale Molise acque ha interrotto completamente il flusso idrico sia per il centro abitato che per le zone rurali. Molise acque prevede di ripristinare la condotta nella serata odierna e riaprire la condotta. Il flusso idrico per il solo centro abitato verrà riaperto dalle ore 12 alle ore 15.