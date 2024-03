Pulizia strade a Larino: scatta il divieto di sosta in alcune zone

LARINO. Al fine di dare libero corso, e in sicurezza, all’esecuzione di lavori pubblici commissionati dal comune di Larino, consistenti nello sfalcio, pulizia e spazzamento di strade urbane, si rende necessario adottare provvedimenti in ordine alla regolamentazione della circolazione veicolare, nei luoghi interessati dai lavori.

Il comune di Larino ordina:

1. per l’esecuzione dei lavori, la istituzione del divieto di sosta, per le esigenze di carattere tecnico e di sicurezza, che qui si intendono integralmente riportati, della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Giovedì 7 marzo 2024, dalle ore 13 alle ore 17.30: Largo del Pretorio, Piazza dei Frentani e via M. T Cicerone.

Venerdì 8 marzo 2024 dalle ore 7 alle ore 13: Corso Magliano.

1. La apposizione della segnaletica stradale prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi a cura dell’Utc.