La Madonna di Lourdes accolta a Montecilfone

MONTECILFONE. Emozionante l'arrivo della statua della Madonna di Lourdes a Montecilfone, accolta dalla comunità e dal parroco don Franco Pezzotta.

Per l'occasione, la statua è stata portata presso la Grotta della Piccola Lourdes di Corundoli, segno tangibile del legame della comunità con la Mamma Celeste.

«Giovedì 7 marzo. Buongiorno a tutti! Grazie alla Madonna che ha fatto tappa a Montecilfone presso la Grotta della Piccola Lourdes di Corundoli, accolta da tutto il popolo in festa. Viva, Maria! Grazie, o Maria! Benvenuta, o Maria!

Oh che giorno beato, il cielo ci ha dato, Viva, o Maria! Giorno di Paradiso il ciel ci ha dato. Un incontro di gioia, di festa di popolo esultante. Grazie, popolo di Montecilfone! Abbiamo scritto una pagina storica indimenticabile. Un grande regalo per Montecilfone che ha potuto incontrare, vedere, ammirare, toccare, pregare da vicino la Mamma celeste... Grazie! Con la benedizione della Madonna siamo rientrati nelle nostre case con il cuore sereno e sicuri della presenza permanente di una Mamma che prega per noi, che resterà accanto a noi, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave O Maria».