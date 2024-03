"Non era seta la mia pelle"

CAMPOMARINO. Non era seta la mia pelle.

Quella sera ti ho invitato al mio silenzio, tu...non avevi il vestito adatto.

Non era seta la mia pelle per essere accarezzata.

Non era baco di cotone la mia bocca per essere schiusa di baci.

Era una farfalla che cercava morbidi abbracci, prima di espandere le sue ali in fretta, per evitare in caso contrario che rimanessero indurite per SEMPRE.

Alle donne.

Cinzia Pescara

Prima di farci voler bene, vogliamocene.